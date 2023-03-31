1968 yılında İzmir'de doğan Türk animasyon yapımcısı ve karikatürist isim Varol Yaşaroğlu hakkında merak edilenler var. Başarılı karikatürist Varol Yaşaroğlu ile 2 Kasım 1971 yılında İstanbul'da doğan başarılı Erdil Yaşaroğlu'nun kardeş olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Varol Yaşaroğlu Erdil Yaşaroğlu kardeş mi?

Koca Kafalar'ın yaratıcısı olan karikatürist Varol Yaşaroğlu ile birçok başarılı ve sevilen dergide çizim yapan Erdil Yaşaroğlu'nun arasındaki bağ sevenleri tarafından merak edildi. Soy adları aynı olan iki başarılı karikatürist hakkında Varol Yaşaroğlu Erdil Yaşaroğlu kardeş mi? sorusu aratılıyor. İşte tüm merak edilenler...

VAROL YAŞAROĞLU İLE ERDİL YAŞAROĞLU KARDEŞ Mİ?

Varol Yaşaroğlu ile Erdil Yaşaroğlu kuzendir.

VAROL YAŞAROĞLU KİMDİR?

Varol Yaşaroğlu (d. 1968, İzmir), Türk animasyon yapımcısı ve karikatürist. "Kendi yarattığımız hayal dünyasında her şeyi değiştirmek mümkün" söylemini yaşam tarzı yapmış; mizah, karikatür ve animasyona âşık, Koca Kafalar'ın yaratıcısı ve Grafi2000'in kurucusu. Bütün projeleri Berk Tokay ve kardeşi Vural Yaşaroğlu ile birlikte gerçekleştirmiştir.

2002-2005 yıllarında Kanal D'de ülkede hiç alışık olunmayan tarzdaki Grafi2000 programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. Programda yayınlanan skeçlerin birinde Şahan Gökbakar da yer alır. Karikatür, illüstrasyon ve animasyon çalışmalarının hepsini ekibiyle birlikte kâğıt kaleme hiç dokunmadan bilgisayar ortamında oluşturan Varol Yaşaroğlu, çeşitli üniversitelerde bilgisayar-internet ve mizah üzerine seminerler verirken, "Ekonomist" ve "Capital" dergilerinin karikatüristliğini ve illüstratörlüğünü yapmaya devam etmektedir.

1 Mayıs 2009'da başlayıp 1,5 sene süren Harbi Tivi adlı programı Berk Tokay ile beraber hazırlamışlardır. 11 Şubat 2013 tarihinde yayına başlayan, Türkiye'nin yetişkinlere yönelik ilk animasyon dizisi Fırıldak Ailesi'nin yapımcısı ve karakterlerinin yaratıcısıdır. 23 Nisan 2016'da ön gösterimini yapmış ve 2 Mayıs 2016 tarihinde resmî olarak başlamış olan Kral Şakir çizgi dizisinin, Berk Tokay ve Haluk Can Dizdaroğlu ile beraber yaratıcısıdır.

Ailesi aslen Rize'nin Ardeşen ilçesindendir.

ERDİL YAŞAROĞLU KİMDİR?

Erdil Yaşaroğlu (d. 2 Kasım 1971, İstanbul), Türk karikatüristtir. Ailesi aslen Rize'nin Ardeşen ilçesindendir. Henüz 9 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu'nun ilk profesyonel karikatürleri 1989 yılında Güneş gazetesinde yayımlandı. Yaşaroğlu, aynı yıl Limon dergisine girdi ve dergi Leman adını aldıktan sonra da 2002 yılına kadar orada çizmeyi sürdürdü.

1990 yılında Plastip Show adlı programla televizyon dünyasına da adım atan çizer, Laf Lafı Açıyor, Televizyon Çocuğu, Beyaz Show gibi 50'ye yakın televizyon programında görev aldı. Yaşaroğlu'nun, 1999'da kurduğu komikaze.net adında bir web sitesi bulunmaktadır.

2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen Mizah Dergisi'ni kurdu. 2015 Yılında Süper Penguen Çocuk Mizah Dergisini kurdu. 2017 yılında Penguen dergisi kapanınca Dergilik uygulamasında Komikaze dergisi olarak karikatürlerini aylık yayınlamaya başladı.

2012 yılında Dünya'nın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunudur. Türkiye ve yurt dışında çeşitli karma sergilere katılmış, projeler yapmıştır. 2019'da Bomontiada'da Oyun isimli heykel sergisi açmıştır. Halen Süper Penguen ve heykel çalışmalarına devam etmektedir. komikaze.net aracılığıyla daha önce online olarak yayınladığı karikatürlerini kişisel blog yazarları tarafından yayınlayanlar hakkında Komikbüro medya aracılığı ile birçok telif davası açmıştır. 16 Eylül 2010 tarihinde oyuncu ve sunucu Begüm Kütük ile evlenmiştir.