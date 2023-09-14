Varlık Yönetimi Şirketlerinin Yüzde 48'i Müşterileri İçin Kripto ve Dijital Varlık Yönetiyor

Finansal hizmetler endüstrisine iç görüler sağlayan bir araştırma, varlık yönetimi şirketlerinin yüzde 48'inin müşterileri için kripto ve dijital varlık yönettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, kurumsal yatırımcılar kripto konusunda iyimser görünüyor ve ilgi artıyor.

Finansal hizmetler endüstrisine iç görüler sağlayan Coalition Greenwich ve Amberdata tarafından yürütülen araştırma, varlık yönetimi şirketlerinin yüzde 48'inin müşterileri için kripto ve dijital varlık yönettiğini ortaya koydu. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, "Büyük ekonomilerde dijital varlık regülasyonlarına ilişkin açık bir çerçeve olmasa da kurumsal yatırımcılar kripto konusunda oldukça iyimser görünüyor, ilgi artıyor. Bu veri, dijital varlıkların ayaklarının birkaç yıl öncesine kıyasla bugün yere çok daha sağlam bastığını gösteriyor" dedi.

Söz konusu araştırmada dikkat çeken bulgulardan biri de geleneksel yatırım şirketlerindeki pozisyon dağılımlarına ilişkin veri oldu. Raporda, ABD, Avrupa ve Birleşik Krallık pazarlarında faaliyet gösteren 60 şirketin yüzde 25'inin, şirketlerinde dijital varlık yöneticileri istihdam ettikleri görüldü. Öte yandan henüz bu konuda çalışanları olmayan şirketlerin de 12 ay içinde dijital varlıklara ilişkin kapasitelerini artırmaya yönelik ilgilerinin olduğu tespit edildi. Dünyanın önde gelen varlık ve portföy yönetimi şirketlerinin bu ilgisinin, mevcut dijital varlık yöneticisi istihdamını üçte bir oranında artıracağının öngörüldüğünü söyleyen Dedeoğlu, "Varlık yönetimi şirketlerinin yol haritası, kurumsal yatırımcı ilgisinin önümüzdeki dönemde de artacağına işaret ediyor. Özellikle son dönemde ABD'de kripto para borsalarına yönelik artan baskılara rağmen geleceğe dair pozitif bir hava seziliyor" diye konuştu.

"PİYASALAR İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK"

Sevcan Dedeoğlu, "Araştırma kapsamında önde gelen 60 varlık yönetimi şirketine, henüz dijital varlık hizmeti sunmama gerekçeleri de soruldu. 2 şirketten biri, bu soruya yanıt olarak 'düzenleyici engelleri' cevabını verirken, kriptonun doğasını, vergiyle ilgili belirsiz düzenlemeleri, güvenlik kaygılarını gerekçe gösteren katılımcılar da oldu. Gate.io Türkiye olarak bir süredir Youtube'da ve çeşitli mecralarda katıldığımız yayınlarda da sık sık sözünü ettiğimiz bitcoin ETF konusu, bu alandaki en etkili gelişmelerden biri olabilir. BlackRock'ın ETF başvurusu sonrası bitcoin bir boğa koşusu gerçekleştirerek 31 bin doların üzerine çıkmıştı. Bu gibi kurumsal konuların neticelenmesi ve regülasyon çerçevesinin netleşmesi, piyasalar için belirleyici olacak. Dünyaca ünlü geleneksel varlık yöneticileri, merkezi borsaların önümüzdeki beş yıl içinde büyümesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

KURUMSAL YATIRIMCILAR İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER GELİŞTİRİYOR

Bin 700'ü aşkın kripto para biriminin alım satımına olanak tanıyan ve 13 milyonu aşkın kullanıcıya sahip bir kripto para borsası olduklarını hatırlatan Dedeoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Gate.io çatısı altında kurumsal müşteriler için de özel çözümler sunuyoruz. Spot ve vadeli işlem piyasalarında alım satım işlemlerinde cazip indirimler sunan Likidite Programı, riskten korunma ve diğer ticari faaliyetler için Ödünç Verme Hizmeti, kurumsal dijital varlıkların depolanması ve yönetilmesi için Saklama ve Varlık Yönetimi, komisyoncular için API çözümleri gibi kurumsal ürünlerimizle son derece iddialıyız."