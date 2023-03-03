Son dönemlerde sıklıkla karşılaşan kişilerde varis oluşumu, kadınların %40'ında erkeklerin ise %25'inde görülür. Varis tedavisi nasıl yapılır, nedir ve bacaklardaki varise ne iyi gelir soruları araştırılıyor. Varisler nasıl yok edilir ve varis tipleri nelerdir merak ediliyor. Peki, varis tedavisi nasıl yapılır, nedir? Bacaklardaki varise ne iyi gelir? Varisler nasıl yok edilir?

Varis oluşumu damar genişlemesi olarak biliniyor. Varis tedavisi nasıl yapılır, nedir ve bacaklardaki varise ne iyi gelir merak ediliyor. Varisler nasıl yok edilir ve varis bitkisel yöntemlerle geçer mi soruları araştırılıyor. Varis tedavisi nasıl yapılır, nedir? Bacaklardaki varise ne iyi gelir? Varisler nasıl yok edilir? sorularına yanıt aranıyor. Varis tedavisi nasıl yapılır, nedir? Bacaklardaki varise ne iyi gelir? Varisler nasıl yok edilir? Detaylar haberimizdedir…

VARİS NEDİR?

Kramplar, bacakta oluşan şişlikler, damarların belirginleşmesi gibi durumlarda ortaya çıkan varis bazen ciddi boyutlara ulaşırken bazen basit yollarla tedavi edilebiliyor. Şişen damarlar vücudu ve bacağı ağrıtır ve kötü görüntüsüyle de can sıkıcı bir hal alabilir.

VARİS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Son zamanlarda varis tedavisi için en çok uygulanan yöntem lazerdir. Lazer tedavisi ile damar genişlemelerinin verdiği rahatsız edici görüntüyü büyük ölçüde giderir.

VARİS NASIL OLUŞUR?

Varis toplardamarların genişlemesi ve kılcal damar problemiyle oluşur. Toplardamar kapakçığının problemli olmasıyla ortaya çıkan damar genişlemesi bacak yaralarına ve pıhtılaşmaya neden olur. Toplardamar kapakçığının bozuk olmasında kirli kan geri kaçar ve problemler başlar. Kanın yer çekiminin tersine hareketi oldukça zordur. Hareketsiz kişiler ve ayakta çalışan insanlar da toplardamar kapakçığının bozulması daha sık görülür. Bunun sebebi basıncın çok fazla olması ve kanın damarlarda sıkışarak şişmesidir. Varisin diğer nedeni, kılcal damarlar da ise kanamanın nedeni tespit edilmemiştir ancak bu ciddi bir sonuç değildir.

VARİS TİPLERİ NELERDİR?

Varisin birçok sınıflandırması olsa da genellikle 3 tip olarak gruplandırılır.

Büyük varisler: 4-15 mm arasında değişen deri üzerinde direk çıkıntı yapan varislerdir.

Orta boy varisler: 2-4 mm arasında değişen deri üzerinde hafif çıkıntı yapan yeşil renkli varislerdir.

Kılcal varisler: 1-2 mm'den küçük kırmızı ve mor renkli deride çıkıntı yapmayan varislerdir.

VARİSİN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN NE YAPILIR?

Sıcak varislerin en büyük düşmanıdır, sıcak suyla banyo, sauna, hamam gibi etkinliklerden kaçının.

Sıcağın aksine soğuk varisli damarları rahatlatır, şişlikleri, ağrıları hafifletir. Soğuk suyla masaj yapın.

Ayakta sabit bir şekilde ya da oturarak ayaklarınız sarkık durumda uzun süre tutmayın. Masa başında çalışanlar için 30 dakikada bir kalkıp hareket etmeleri gerekir.

Hareketsizlik bacaklarda basınç oluşturur ve bu da varislerin en büyük nedenidir. Kanın toplandığı bacaklardaki basıncı azaltmak için günde en az 45 dakikalık yürüyüşler kan dolaşımı sağlayacak ve varis oluşumunu önleyecektir.

Varisin başlıca nedenlerinden biri de aşırı kilolu olmaktır. Vücudun taşıyabileceğinden fazla kiloda olmak damarlara yoğun bir basınç yapar. Fazla kilolardan kurtulmak varis oluşumunuzu engelleyecektir.

Damar tıkanıklığının en büyük sebeplerinden biri sigaradır. Sigara damarda kan dolaşımına engelleyerek basınca ve tıkanıklığa neden olur.

Topuklu ve sert tabanlı ayakkabı kan dolaşımına engel olarak basıncı artıracaktır. Bu da varis oluşuma neden olur.

Dar pantolonlar, taytlar giymekten kaçının.

Varis problemi olanların en büyük kurtarıcısı olan varis çorabı varis için etkin bir yöntemdir. Ailesinde varis problemi yaşayanlar ve kendi de risk grubuna girenler varis çorabıyla varise engel olabilir.

VARİS BİTKİSEL YÖNTEMLERLE GEÇER Mİ?

Gotu kola bitkisi

Gotu kola bitkisinin kökü bacaklarda gün sonunda oluşan ödemi engelleyerek, deride renk değişimleri ve ağrı gibi varis belirtilerini büyük ölçüde azalttır. Gotu kolanın kan dolaşımına yaptığı etkiyle; beyin fonksiyonları, hafıza ve depresyon gibi durumlara da iyi gelir. Bu bitki aynı zamanda ameliyat yaraları, sedef, yanık ve ülser durumlarında iyileştirici etkiye sahiptir.

Üzüm tohumu

Üzüm tohumu özü ve kabuğunun kurutularak elde edilen üzüm çekirdeği, güçlü bir antioksidandır. Üzüm çekirdeği, damar geçirgenliği ve kırılganlığının azaltır böylece ödem ve damar içi kanamayı engellemiş olur. Kas yapısındaki kallojen ve elastik proteinlerin stabilizasyonunu sağlayan üzüm tohumu, venöz yetmezlik ve variste oldukça etkilidir.

Yaban mersini

Yaban mersini antioksidan ve antosiyan kaynağıdır. Kan dolaşımına yardımcı olur. Damarların ve kollojen dokunun onarımına da yardımcı olan yaban mersini, varislere neden olan basınç ve dolaşım sorununun önler.

At kestanesi

At kestanesi tohumu özütü varis çorabı kullanmanın sakıncalı olduğu durumlarda kullanılabilen yöntemdir. Bu yöntemin ileri derecede varis hastalarında bacak kalınlığını ve ödemini azalttığı görülmüştür.