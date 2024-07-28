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Vargas hangi takımda 2024? Melissa Vargas hangi takımda oynuyor?

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Kübalı asıllı Türk milli voleybolcu Melissa Vargas gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, Vargas hangi takımda oynuyor? Vargas'ı izleyenler hangi takımda forma giydiğini, nerede oynadığını araştırıyor. Vargas hangi takımda? İşte yanıtı...

Vargas hangi takımda? Kübalı asıllı Türk milli voleybolcu Melissa Vargas gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, Vargas hangi takımda oynuyor? Vargas'ı izleyenler hangi takımda forma giydiğini, nerede oynadığını araştırıyor. Vargas hangi takımda? İşte yanıtı haberimizde...

VARGAS HANGİ TAKIMDA?

Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teresa Vargas Abreu, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynamaktadır.

İtalya'da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Küba kadın millî voleybol takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye kadın millî voleybol takımına katıldı. 2023'te CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı oynanan maçta 112 km hızındaki servis ile Tijana Boskovic'e ait olan saatte 111,4 km'lik servis hızı rekorunu kırmıştır.

VARGAS'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

  • Cienfuegos (2011-2015)
  • Agel Prostejov (2015-2016)
  • Volero Zürih (2017-2018)
  • Fenerbahçe (2018-2021)
  • Tianjin Bohai Bank (2021-2022) (ilk yarı)
  • Fenerbahçe (2021-2022) (ikinci yarı)
  • Tianjin Bohai Bank (2022-2023) (ilk yarı)
  • Fenerbahçe (2022-2023) (ikinci yarı)
  • Tianjin Bohai Bank (2023-2024) (ilk yarı)
  • Fenerbahçe (2024-günümüz)

Vargas hangi takımda 2024? Melissa Vargas hangi takımda oynuyor?

VARGAS HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Vargas, 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduktan sonra millî takıma katılabilmek için FIVB kuralları gereği iki yıl beklemek zorunda kaldı. 2023 yılında Türkiye kadın millî voleybol takımı üyesi olarak çıktığı ilk turnuva olan 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye ile şampiyon oldu.

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 112 km/h servis hızı ile kadınlar voleybolunda dünya rekoru kırdı. Aynı şampiyonanın finalinde 41 sayılık skoru ile maçın en skoreri olurken turnuvanın en değerli oyuncusu olarak seçildi

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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