Son dönemde maçlarda alınan hakem kararları nedeniyle VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşıldı. Futbol severler bu VAR kayıtlarının tamamını izlemek için araştırmalara başladı. Peki, VAR kayıtları nereden izlenir, hangi site? Süper Lig tüm takımların VAR kayıtları hangi platformda yayınlanıyor? İşte tüm VAR kayıtlarının bulunduğu site...

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VAR kayıtları nerede yayınlanır? VAR kayıtları TFF'nin sitesinde mi yayınlanıyor? VAR kayıtlarına nereden bakılır? VAR kayıtları nereden izlenir, hangi site? Süper Lig tüm takımların VAR kayıtlarına nereden bakılır, hangi platformda yayınlanıyor? Ayrıntılar sizlerle...

VAR NEDİR? VİDEO YARDIMCI HAKEM NEDİR?

Video yardımcı hakem (İngilizce: Video assistant referee: VAR), yardımcı hakemin maç görüntüsünü yeniden oynatarak mikrofonlu kulaklık vasıtasıyla iletişim kurduğu maç hakeminin futbol maçı sırasında verdiği bazı kararları gözden geçiren sistemdir. Video yardımcı hakem sistemi birçok organizasyonda standart hale gelmiştir. VAR sistemi 2018 yılında resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

VAR KAYITLARI NEREDE YAYINLANIYOR?

VAR kayıtlarına TFF'nin resmi web sitesinden veya resmi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz. Örneğin son paylaşılan Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları TFF'nin resmi sitesinde paylaşılmıştı. Genel olarak VAR kayıtları TFF Youtube kanalında izleyicilerle paylaşılmaktadır.

SON PAYLAŞILAN TFF VAR KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TFF YOUTUBE VAR KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ!