VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA!

Süper Lig'de hafta tamamlandıktan sonra VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu resmi Youtube hesabından yayınlanacak. Peki, VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray VAR kayıtları açıklandı mı?

VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarının, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu.

VAR kayıtları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Sivasspor - Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'a yapılan müdahale ardından VAR'a gidilmesine rağmen hakem kararını değişmemiş ve bu durum büyük tepki toplamıştı

Sivasspor - Galatasaray veBeşiktaş Fenerbahçe maçlaının VAR kayıtları da açıklanacak.

Bu kapsamda, 15. haftanın VAR kayıtları 10 Aralık Salı günü yayınlanacak.

Kayıtlar henüz açıklanmadı.

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