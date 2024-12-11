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VAR kayıtları montajlandı mı? VAR kurgu mu?

VAR kayıtları montajlandı mı? VAR kurgu mu?
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Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan ve Türk futbolunu karıştıran Manaj-Barış Alper pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlardaki 13 saniyelik sessizlik "kurgu yapıldı, sansür uygulandı" yorumlarına neden oldu. Peki, VAR kayıtları montajlandı mı? VAR kurgu mu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Federasyonun hazırladığı 11 dakika 16 saniyelik VAR kayıtında Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı faul sonrası konuşmalar da yer aldı. Hakemler arasındaki bu konuşmalarla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Peki, VAR kayıtları montajlandı mı? VAR kurgu mu?

VAR KAYITLARI MONTAJLANDI MI?

Açıklanan bu kayıtta 13 saniyelik sessizlik dikkat çekti. Bu konu kısa sürede gündemde olurken, akıllara da kurgu ihtimali geldi. Bazı eski hakemler, hakem yorumcuları "kurgu yapıldı. Gerçek kayıtlar nerede?, Sansür var" tarzında yorumlarda bulundu.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

İşte Türkiye'nin konuştuğu pozisyon için açıklanan VAR kayıtları;

VAR Hakemi Alper Çetin: Turgut hocam. Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Şu, şu. Yayındakini istiyorum.

Hakem Turgut Doman: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor? Krampon var mı?

VAR Hakemi Alper Çetin: Gösteriyorum bir açı daha.

Hakem Turgut Doman: Buradan oynatalım, evet.

Hakem Turgut Doman: Abi ben kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Tamamdır karar senin.

Hakem Turgut Doman: İşaret yapmama gerek var mı? Yok.

Hakem Turgut Doman: Faul ile devam. Sarı kart.

Metehan Baltacı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon ile ilgili VAR konuşmasında ise şunlar yaşandı;

VAR Hakemi Alper Çetin: Turgut hocam. Sana bariz gol şansı için inceleme öneriyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Temasa, deminki bana gösterdiğin pozisyonu yaklaştır.

Hakem Turgut Doman: Hızlı oynatır mısın?

VAR Hakemi Alper Çetin: Turgut hocam bu temas anı.

Hakem Turgut Doman: Hızlı oynat abi.

Hakem Turgut Doman: Kale arkası var mı? Elle oynadığını görüyorum ben.

Hakem Turgut Doman: Son bir kez geniş açıdan istiyorum.

Hakem Turgut Doman: 90 numaranın sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı veriyorum. Direkt serbest vuruşla başlatıyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Konfirme.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem olmuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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