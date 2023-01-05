Son dönemlerde maçlarda alınan hakem kararları nedeniyle VAR kayıtları TFF tarafından tüm kamuoyu ile paylaşıldı. Var kayıtlarını HD kalitede izlemek isteyenler, VAR kayıtları izle 2023! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve tüm takımların VAR kayıtlarını izleme linki var mı? araştırması yapıyor. Peki, VAR kayıtları HD izleme linki var mı? VAR kayıtları izle! VAR görüntüleri nereden izlenir?

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VAR NEDİR? VİDEO YARDIMCI HAKEM NEDİR?

Video yardımcı hakem (İngilizce: Video assistant referee: VAR), yardımcı hakemin maç görüntüsünü yeniden oynatarak mikrofonlu kulaklık vasıtasıyla iletişim kurduğu maç hakeminin futbol maçı sırasında verdiği bazı kararları gözden geçiren sistemdir. Video yardımcı hakem sistemi birçok organizasyonda standart hale gelmiştir. VAR sistemi 2018 yılında resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

VAR KAYITLARI NEREDE YAYINLANIYOR?

VAR kayıtlarına TFF'nin resmi web sitesinden (tff.org) veya resmi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz. Örneğin son paylaşılan Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları TFF'nin resmi sitesinde paylaşılmıştı. Genel olarak VAR kayıtları TFF Youtube kanalında izleyicilerle paylaşılmaktadır.

VAR KAYITLARI İZLE 2023

Güncel VAR kayıtlarını TFF'nin resmi Youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

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