Vapurlar çalışıyor mu? Feribot seferleri iptal mi? SON DURUM! İDO iptal edilen seferler listesi! - Haberler

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Vapurlar çalışıyor mu? Feribot seferleri iptal mi? SON DURUM! İDO iptal edilen seferler listesi!

Haberler.com - Gündem
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Vapurlar çalışıyor mu? Feribot seferleri iptal mi? SON DURUM! İDO iptal edilen seferler listesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttıracağı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı. Peki, Vapurlar çalışıyor mu? Vapurlar iptal mi? Feribot seferleri iptal mi? SON DURUM! İDO iptal edilen seferler listesi!

Vapurlar çalışıyor mu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttıracağı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı. Peki, Vapurlar çalışıyor mu? Vapurlar iptal mi? Feribot seferleri iptal mi? SON DURUM! İDO iptal edilen seferler listesi!

VAPURLAR VE FERİBOR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Vapurlar çalışıyor mu? Feribot seferleri iptal mi? SON DURUM! İDO iptal edilen seferler listesi!

Vapurlar çalışıyor mu? Feribot seferleri iptal mi? SON DURUM! İDO iptal edilen seferler listesi!

Vapurlar çalışıyor mu? Feribot seferleri iptal mi? SON DURUM! İDO iptal edilen seferler listesi!

Vapurlar çalışıyor mu? Feribot seferleri iptal mi? SON DURUM! İDO iptal edilen seferler listesi!

Listenin tamamı için tıklayınız

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI AÇIKLADI!

Değerli yolcularımız,

Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm seferlerimiz yapılamamaktadır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Vapur Seferleri, Gündem, Yaşam, Haberler

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