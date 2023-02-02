Vapur seferleri neden yok? Vapur seferleri ne zaman başlayacak? Vapur seferleri iptal mi edildi?

İstanbul'da şiddetli lodos ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir süredir yapılmayan vapur seferlerinin yeniden başlayıp başlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi edildi? Vapur seferleri neden yok? Vapur seferleri ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Hava muhalefeti dolayısıyla bazı dönemlerde sefer iptali yaşayan vapur seferleri, 2 Şubat Perşembe günü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu duyuru ile gündemdeki yer aldı. İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan lodos ve fırtına ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar vapur seferlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Vapur seferleri neden yok? Vapur seferleri iptal mi edildi? Vapur seferleri ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

VAPUR SEFERLERİ NEDEN YOK?

İstanbul' da şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadığı açıklandı. İBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı kaydedildi.

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da deniz ulaşımının ne zaman başlayacağı hakkında henüz Şehir hatlarından gelen resmi bir açıklama henüz yok. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde açıklamaya yer vereceğiz.