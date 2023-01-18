Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü ve vapur seferleri iptal edildi. Peki Vapur seferleri ne zaman başlıyor? İptal olan vapur seferleri tekrar ne zaman başlayacak?

Vapur seferleri ne zaman başlıyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü ve vapur seferleri iptal edildi. Peki Vapur seferleri ne zaman başlıyor? İptal olan vapur seferleri tekrar ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli lodos etkisini gösterdi. Beşiktaş sahilinde yer yer dev dalgaların kıyıya vurduğu görülürken, bazı vapur seferleri de iptal edildi. Lodosun etkisini yitirene kadar seferlerin yapılmaması bekleniyor.

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı- Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

Yapılan duyuru şu şekildedir:

Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Bostancı-Karaköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)

Üsküdar-Aşiyan

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

Anlayışınız için teşekkür ederiz.