11 Ağustos 2022 tarihinde yapılan duyurular ile meteoroloji genel müdürlüğü Türkiye genelinde yoğun yağışların başlayacağını belirtmişti. Peki Vapur seferleri iptal olacak mı? 11 Ağustos vapur seferleri gerçekleşecek mi?

Vapur seferleri iptal olacak mı? Vapur ile seyahat eden birçok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Tahmin edilen yoğun yağışlar sebebiyle vapur seyahatleri gerçekleşecek mi? Gibi daha birçok soru akıllarda soru işareti bıraktı. Peki Vapur seferleri iptal olacak mı? 11 Ağustos vapur seferleri gerçekleşecek mi?

11 AĞUSTOS VAPUR SEFERLERİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

11 Ağustos tarihinde yapılacak olan vapur seferleri için şimdilik bir açıklama gelmedi. İstanbul için 11 Ağustos tarihli vapur hatları şu anlık gerçekleşmeye devam ediyor.