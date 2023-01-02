İstanbul Boğazı'nda başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Özellikle boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar, Pendik vapur seferleri ve uçuşlar yapılamıyor. Peki, İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? Vapur seferleri ne zaman başlayacak? Sabiha Gökçen seferler iptal mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Özellikle boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar, Pendik ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu'nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Peki, İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? Vapur seferleri ne zaman başlayacak? Sabiha Gökçen seferler iptal mi? Detaylar haberimizde....

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Boğaz Gidiş-Geliş ve Beykoz-Sarıyer seferlerimiz yapılamamaktadır. Diğer seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştu.

SABİHA GÖKÇEN SEFERLER İPTAL Mİ?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir." denildi.