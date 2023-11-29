VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA 2023! 29 Kasım vapur seferleri iptal mi? İDO - BUDO feribot seferleri iptal mi?

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi ve 29 Kasım hangi vapur seferleri iptal edildiği gündeme geliyor. Vapurlar çalışıyor mu, İptal edilen vapur seferleri listesi merak edilirken metro ve metrobüslerde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul vapur seferleri iptal mi ve vapurlar çalışıyor mu araştırılıyor. 29 Kasım hangi vapur hatları iptal edildiği sorgulanıyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi son dakika 2023! 29 Kasım vapur seferleri iptal mi? İDO - BUDO feribot seferleri iptal mi? İşte detaylar…

İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu ve 29 Kasım hangi vapur hatları iptal edildi mi sorularına yanıt aranıyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi. Metro ve metrobüs hatlarında yoğunluk yaşanan megakentte vapurlar çalışıyor mu merak ediliyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi son dakika 2023! 29 Kasım vapur seferleri iptal mi? İDO - BUDO feribot seferleri iptal mi? İşte detaylar…

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA 2023

Şehir Hatları A.Ş X hesabından yaptığı duyuruda "Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimiz de iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Değerli yolcularımız,



Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.



İptal seferler için: https://t.co/lJqtXfKHd0



Bilgilerinize sunarız. pic.twitter.com/rhiiGdjmG1 — Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) November 29, 2023

29 KASIM VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Gelen açıklama sonrası gözler bir kere daha Şehir Hatları A.Ş'ne çevrildi. Şirketten yapılan açıklamada aşağıdaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Boğaz Gidiş-Geliş

Üsküdar-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi uğraması

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş

Küçüksu-İstinye

Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer

Bostancı-Karaköy-Kabataş

Adalar-Beşiktaş

Kısa Boğaz Turu

Uzun Boğaz Turu

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Bostancı-Adalar Ring

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi uğraması

Maltepe-Adalar

Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.

İDO - BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Kötü hava koşulları sebebiyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti. İşte o seferler;

İDO İptal Seferler:

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 07:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 12:35

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 07:06

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 15:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 12:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:01

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 18:35

BUDO İptal Seferler:

29.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.