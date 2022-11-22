Vapur seferleri iptal mi? (Kadıköy-Kabataş) Feribotlar çalışıyor mu? İDO-BUDO iptal feribot seferleri iptal mi?
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İstanbul'da Şehir Hatlarına bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle sorun yaşandı. Ulaşım seçeneği olarak vapur tercih edenler Vapur seferleri iptal mi merak etti. Peki, Feribotlar çalışıyor mu? İDO-BUDO iptal feribot seferleri iptal mi? Feribot seferleri iptal mi?
Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti dolayısıyla çeşitli iskelelerde seferlerin yapılmadığı açıklandı. Vapur seferleri iptal mi? (Kadıköy-Kabataş) Feribotlar çalışıyor mu? İDO-BUDO iptal feribot seferleri iptal mi?
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul'da Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada:
Değerli Yolcularımız,
Hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
• Üsküdar - Aşiyan
• Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)
• Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
• Avcılar - Bakırköy - Kadıköy (Avcılar uğraması yapılamıyor)
• Avcılar - Bostancı
• Maltepe - Adalar
• Bostancı - Karaköy
Anlayışınız için teşekkür ederiz.