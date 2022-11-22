Vapur seferleri iptal mi? (Kadıköy-Kabataş) Feribotlar çalışıyor mu? İDO-BUDO iptal feribot seferleri iptal mi?

İstanbul'da Şehir Hatlarına bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle sorun yaşandı. Ulaşım seçeneği olarak vapur tercih edenler Vapur seferleri iptal mi merak etti. Peki, Feribotlar çalışıyor mu? İDO-BUDO iptal feribot seferleri iptal mi? Feribot seferleri iptal mi?