İstanbul'da vapur seferlerinin iptal edildiği ile ilgili açıklama geldi. Olumsuz hava koşullarından dolayı alınan kararda bazı vapur seferleri iptal edildi. Peki, Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak?

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Hava şartları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuru ile kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması yapılamamaktadır açıklaması yer aldı.

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması yapılamamaktadır.

Diğer seferlerimizde de iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."