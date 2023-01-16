İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde bulunan yük gemisinin karaya oturması nedeniyle askıya alındığı bildirildi. Peki Vapur seferleri iptal mi? İstanbul boğazı trafiğe mi kapatıldı, vapurlar çalışıyor mu?

Vapur seferleri iptal mi? İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde bulunan yük gemisinin karaya oturması nedeniyle askıya alındığı bildirildi. Peki Vapur seferleri iptal mi? İstanbul boğazı trafiğe mi kapatıldı, vapurlar çalışıyor mu? İşte detaylar...

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPALI MI?

Ukrayna'dan İstanbul'a gelen yük gemisi Boğaz'da karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, Nene Hatun gemimiz, Kurtarma-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi" denildi.

Bunun ardından yapılan açıklamada ise Boğaz trafiğinin askıya alındığı açıklandı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?



Şehir Hatları resmi web sayfasında henüz iptal seferler bulunmamaktadır. Vapur seferlerindeki son durumu öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.