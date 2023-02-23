Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'da vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili İstanbul Şehir Hatlarından açıklama geldi. Peki, Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul boğazında vapur seferleri neden yapılmıyor? Vapur seferleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Vapur seferlerinin başlayıp başlayamayacağını sorguluyıor.Peki, Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul boğazında vapur seferleri neden yapılmıyor? Vapur seferleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamada , Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumeli kavağı-Anadolu kavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi. Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği bildirildi.

VAPUR SEFERLERİ NEDEN YAPILAMIYOR?

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı 'ın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durdurmasının ardından vatandaşlar vapur seferlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Vapur seferlerinin yeniden ne zaman başlayacağına yönelik henüz Şehir hatlarından resmi bir açıklama gelmedi. Vapur seferlerinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili bir açıklama olursa haberimizde yer vereceğiz.