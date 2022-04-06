Vapur seferleri iptal mi? 6 Nisan 2022 Vapur seferleri ne zaman başlayacak?

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri askıya alınırken, 6 Nisan 2022 Vapur seferleri ne zaman başlayacak ve Vapur seferleri iptal mi, merak edildi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli yolcularımız,

Yoğun sis nedeniyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilmektedir. Adalar-Kabataş ve Kabataş-Adalar seferlerimiz Kadıköy'den Kadıköy kalkış saatlerine göre yapılacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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