Vapur seferleri iptal mi? 6 Nisan 2022 Vapur seferleri ne zaman başlayacak? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vapur seferleri iptal mi? 6 Nisan 2022 Vapur seferleri ne zaman başlayacak?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Vapur seferleri iptal mi? 6 Nisan 2022 Vapur seferleri ne zaman başlayacak?

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kenti esir alan sis nedeniyle hem kara trafiği hem de boğaz trafiği etkilendi. Vapur seferleri iptal mi? 6 Nisan 2022 Vapur seferleri ne zaman başlayacak?

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri askıya alınırken, 6 Nisan 2022 Vapur seferleri ne zaman başlayacak ve Vapur seferleri iptal mi, merak edildi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli yolcularımız,

Yoğun sis nedeniyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilmektedir. Adalar-Kabataş ve Kabataş-Adalar seferlerimiz Kadıköy'den Kadıköy kalkış saatlerine göre yapılacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Vapur seferleri iptal mi? 6 Nisan 2022 Vapur seferleri ne zaman başlayacak?

Haberler.com - Gündem

Vapur Seferleri, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title