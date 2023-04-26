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Vapur seferleri iptal mi? 26 Nisan vapurlar çalışıyor mu? Vapur seferleri var mı, yok mu?

Vapur seferleri iptal mi? 26 Nisan vapurlar çalışıyor mu? Vapur seferleri var mı, yok mu?

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Fırtınalı ve yağışlı bir güne uyanan İstanbullular vapur seferlerinin aksayıp aksamadığını merak etti. Yağmurlu havaya hakim olan 26 Nisan günü vapur ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar arama motorlarında Vapur seferleri iptal mi? 26 Nisan vapurlar çalışıyor mu? Vapur seferleri var mı, yok mu? sorularını araştırdı.

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İstanbul'da vapur ile ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar vapur seferlerinin devam edip etmediğine dair soruların yanıtını aradı. Kapalı ve yağmurlu güne uyanan vatandaşların akıllarına Vapur seferleri iptal mi? 26 Nisan vapurlar çalışıyor mu? Vapur seferleri var mı, yok mu? soruları geldi. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 26 Nisan vapurlar çalışıyor mu? Vapur seferleri var mı, yok mu? İşte detaylar...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir hatları tarafından 26 Nisan gününe ait herhangi bir vapur sefer iptali duyurusu yapılmadı. Vapur seferleri devam ediyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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