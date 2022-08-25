25 Ağustos tarihinde etkisini gösteren yoğun yağmur yağışı sebebiyle birçok vatandaş vapur seferlerini merak etmeye başladı. Peki Vapur seferleri iptal mi? 25 Ağustos vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri!

İstanbul'da gerçekleştirilen vapur seferlerinin yoğun yağmur yağışı nedeniyle iptal edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Vapur seferleri iptal mi? 25 Ağustos vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri!

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağmur yağışı, yaşam şartlarını olumsuz etkiledi. İstanbul içerisinde birçok ulaşım seferi ve vapur seferleri iptal edildi. Peki iptal edilen seferleri hangileri? İşte iptal olan vapur seferleri.

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ NELERDİR?

İstanbul büyükşehir belediyesine bağlı olarak çalışan hatlar arasında iptal olanlar, İBB tarafından sağlanan verilere göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.