Vapur seferleri iptal mi? Sorusu, 16 Aralık vapur seferlerini tercih edecek olan kişiler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından arama motorlarında araştırılmakta. Olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'da vapur seferleri ve diğer illerde yapılmakta olan vapur seferleri araştırılıyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 16 Aralık vapur seferleri iptal edildi mi? Hangi vapur hatları iptal edildi?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan duyuruda "Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." açıklaması yapıldı. 15 Aralık tarihinde iptal edilen seferlere baktığımızda ise bugün iptal edilen vapur seferi bulunmuyor. Fakat Hava muhalefeti nedeniyle ilerleyen saatlerde bu durum farklılık gösterebilmektedir.Geçtiğimiz günlerde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen birçok farklı vapur seferi olmuştu. Ayrıca Kötü hava koşulları sebebiyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal edebilir. İlerleyen saatlerde göreceğimiz hava durumu koşulları ile bu durum netlik kazanacak. Meteorolojininsarı ve turuncu kod vermesi sonrası vatandaşlar hangi vapur seferlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İptal olan tüm seferlere İDO'nun resmi sitesinden erişebilirsiniz.