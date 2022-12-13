Vapur seferleri iptal mi? 13 Aralık Salı vapurlar çalışıyor mu? Vapur seferleri neden iptal?

13 Aralık sabahına sisli bir havaya uyanan İstanbullular vapur seferlerinin iptal olup olmadığını merak ediyor. Sisten kaynaklı vapur seferleri iptal mi? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Sabah saatlerinde oluşan sisli hava sebebiyle vapur seferleri merak edildi. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 13 Aralık vapurlar çalışıyor mu? Vapur seferleri neden iptal?

Vapur seferleri iptal mi? sorusu araştırılıyor. 13 Aralık sabahı İstanbul'da sisli bir hava hakim oldu. Vatandaşlar da vapur seferlerinin olup olmadığını merak etti. Vapur ulaşımını kullanan vatandaşlar arama motorlarında vapur seferleri iptal mi? sorusunu merak etti. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 13 Aralık vapurlar çalışıyor mu? Vapur seferleri neden iptal?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İptal Seferler:

Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş(Moda uğraması yapılamıyor).

Üsküdar-Aşiyan

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring)

Anlayışınız için teşekkür ederiz.