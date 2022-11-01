1 Kasım sabahına sisli bir havaya uyanan İstanbullular vapur seferlerinin iptal olup olmadığını merak ediyor. Sisten kaynaklı vapur seferleri iptal mi? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Sabah saatlerinde oluşan sisli hava sebebiyle vapur seferleri merak edildi. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 1 Kasım vapurlar çalışıyor mu? Vapur seferleri neden iptal?

Vapur seferleri iptal mi? sorusu araştırılıyor. 1 Kasım sabahı İstanbul'da sisli bir hava hakim oldu. Vatandaşlar da vapur seferlerinin olup olmadığını merak etti. Vapur ulaşımını kullanan vatandaşlar arama motorlarında vapur seferleri iptal mi? sorusunu merak etti. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 1 Kasım vapurlar çalışıyor mu? Vapur seferleri neden iptal?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

1 Kasım sabahı sisten dolayı görüş mesafesinin 100 metreye düşmesi sebebiyle vapur seferleri iptal edildi. İBB, internet sitesinden şu duyuruyu yaptı;

"Değerli yolcularımız,

İstanbul Boğazı' nda yaşanan hava muhalefeti(sis) sebebiyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."