Vanspor Sakaryaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Trendyol 1. Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Vanspor– Sakaryaspor mücadelesi öncesinde, sporseverlerin gözü yayın bilgilerine çevrildi. Maçın hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği yoğun şekilde sorgulanıyor.

VANSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin önemli karşılaşmalarından biri olan Vanspor – Sakaryaspor mücadelesi, futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS MAX 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Maçı şifreli olarak izlemek isteyen futbolseverler için Bein Sports Max 1, Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallarda yayın yapacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın ile izlenebilmektedir.

TRT SPOR FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Maçı şifresiz olarak izlemek isteyenler için TRT Spor alternatifi mevcut. TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarda yer alıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapılacaktır.

VANSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Vanspor ile Sakaryaspor arasındaki mücadele, 2 Kasım Pazar günü oynanacak.

VANSPOR - SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in bu zorlu karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

VANSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Vanspor, taraftarının desteğiyle evinde güçlü rakibi Sakaryaspor'u ağırlayacak.