Vanguard filmi nerede çekildi? Vanguard filmi konusu nedir? Vanguard filmi oyuncuları kimler?

Aksiyon ve macera filmi olan Vanguard, 2020 Çin yapımıdır. Stanley Tong tarafından yazılan ve yönetilen, başrollerini Jackie Chan , Yang Yang ve Miya Muqi'nin paylaştığı Vanguard filmi nerede çekildi merak ediliyor. Vanguard filmi konusu nedir? Vanguard filmi oyuncuları kimler? Vanguard filmi nerede çekildi? Detaylar haberimizdedir…

VANGUARD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Vanguard , Stanley Tong tarafından yazılan ve yönetilen, başrollerini Jackie Chan , Yang Yang ve Miya Muqi'nin paylaştığı 2020 Çin aksiyon-macera filmi . Chan'ın Tong ile altıncı işbirliğini işaret ediyor.

Vanguard'ın başlangıçta 25 Ocak 2020'de Çin'de piyasaya sürülmesi planlanıyordu, ancak COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi . Daha sonra 30 Eylül 2020'de Çin'de, 20 Kasım 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 25 Aralık 2020'de Hindistan'da piyasaya sürüldü. Film karışık eleştiriler aldı, eleştirmenler Jackie Chan'ın performansının yanı sıra aksiyon sahneleri ve müziği övdü, ancak senaryoyu, kurguyu ve çalışma zamanını eleştirdi.

Büyük Britanya merkezli Çinli bir muhasebeci olan Qin Guoli, terör örgütü Brothers of Vengeance'ın lideri Maasym tarafından projelerini finanse etmesi için zorla sözleşme imzaladı. Qin, Scotland Yard'a haber verdikten sonra , Maasym ABD kuvvetleri tarafından bir askeri operasyonda öldürüldü, ancak oğlu Omar hayatta kaldı ve şimdi nerede olduğu yalnızca Qin tarafından bilinen babasının parasını almak istiyor. Omar, Londra Çin Mahallesi'nin Çin Yeni Yılı festivali sırasında Qin ve yeni karısı Meiwei'yi kaçıran paralı asker Arctic Wolves çetesini işe aldı.. Qin'i korumakla görevlendirilmiş uluslararası bir güvenlik şirketi olan Vanguard, onu kurtarmak için ajanlar Zhang Kaixuan, Lei Zhenyu ve Mi Ya'yı gönderir. Operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanmasından sonra, Qin, Vanguard'ın yönetmeni Tang Huanting'den, Omar onu kendisine karşı koz olarak kullanmadan önce, şu anda Afrika'da bulunan kızı Fareeda'yı korumasını ister.

Tang, Lei ve Mi Ya Afrika'ya seyahat eder ve Fareeda'yı bulur, ancak aynı zamanda Arctic Wolves ve ek güç olarak işe alınan bir kaçak avcı çetesiyle de mücadele etmek zorundadır. Kaotik ilk kavga sırasında, Lei ve Fareeda grubun geri kalanından ayrılır ve yakındaki ormanda saklanır, Tang ve Mi Ya'yı Vanguard karargahı tarafından sağlanan uydu takibiyle onları yaya olarak aramaya zorlar. Tang ve Mi Ya arkadaşlarına yeniden katılır ve bir amfibi araba ve jet ski ile öfkeli bir nehir kovalamacasında takipçileriyle savaşır , bu da Tang ve Mi Ya'nın mahsur kalması ve Lei ve Fareeda'nın yakalanmasıyla sona erer. Artic Wolves lideri Broto, tutsaklarını Qin ile takas etmeyi teklif eder ve Qin bunu hemen kabul eder.

Tang, Orta Doğu'nun Jiadebala kentindeki Omar'ın kalesine saldırmak ve rehineleri kurtarmak için ajanlarını bir araya getirir. Bazı yerel yardımlarla, Öncü ajanlar sıkı bir şekilde korunan kaleye sızar ve ertesi günkü değişim için hazırlıklar yapar. Ancak, Omar ve Broto bir müdahale beklerler ve operasyon hızla devam eden bir silahlı çatışmaya dönüşür. Vanguard kuşatıldığında ve ezildiğinde, Qin ajanların kaçmasını sağlamak için kendini verir. Tang, Lei, Zhang, Mi Ya ve Fareeda Dubai'ye seyahat ediyorMaasym'in servetini yatırdığı ve Maasym'in parasıyla Omar için büyük bir silah anlaşmasını kolaylaştırmak için oraya gelen iki Arctic Wolves paralı askerini izlemek için yerel polisle işbirliği yaptığı yer. Bu arada, bu aynı zamanda Omar'a Maasym'i öldüren ve Dubai'ye yeni gelen Amiral Greg Dawes'ı öldürme fırsatı verir.

Her iki tarafça da yoğun bir şekilde gözetlenen Omar, Broto ve Qin, silah tüccarı Josef ile ikinci el bir araba galerisinde buluşur ve burada para saf altından yapılmış arabalara dönüştürülür; Josef, ücreti karşılığında, Omar'a Dawes'a karşı kullanmak istediği bir füze saldırı uçağı için kontrol sistemi sağlar. Dubai polisi teröristlere karşı bir saldırı gerçekleştirir, ancak yaklaşımları Omar'ın ekibine insansız hava aracını harekete geçirmek ve ardından altın arabalara kaçmak için bolca zaman verir. Vanguard ajanları teröristleri durdurmak için harekete geçer ve Dubai polisinin önceden uyarması nedeniyle ABD kuvvetleri drone'u durdurur ve imha eder. Kovalamaca, Omar ve Broto'nun etkisiz hale getirildiği ve tutuklandığı bir alışveriş merkezinde sona eriyor ve film, kahramanların Dubai'de Çin Yeni Yılı'nı kutlamasıyla sona eriyor.

VANGUARD FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan

Yang Yang

Miya Muqi

Zhu Zhengting

Desmond Aldridge

Sayed Badreya

Eyad Hourani

Can Aydın

VANGUARD FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vanguard filmi, Zambiya , Dubai , Birleşik Arap Emirlikleri , Hindistan ve Londra olarak çekildi.