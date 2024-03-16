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Vanguard cephesinden Bitcoin ETF açıklaması

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Yatırım devi Vanguard, Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) sunmayacağını açıkladı. Üst düzey yönetici Tim Buckley, Bitcoin ETF'lerinin spekülatif doğası nedeniyle emeklilik portföyleri için uygun olmadığını belirtti. Bitcoin'in oynaklığı ve kriz zamanlarında hisse senetleriyle birlikte değer kaybetmesi, Buckley'in endişelerini destekler nitelikte.

Yatırım devi Vanguard, Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) sunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Firma, son yaptığı açıklamayla Bitcoin ETF'leri noktasındaki kararını yineledi.

Vanguard Kriptoya Dolaylı Yoldan Yatırım Yapmaya Devam Edecek

Vanguard Group'un üst düzey yöneticisi Tim Buckley, firmanın Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) konusundaki tutumunu koruyarak, bu tür yatırımların spekülatif doğası nedeniyle emeklilik portföyleri için uygun olmadığını savundu.

Kısa bir süre önce açıklama yapan Buckley, Bitcoin'in oynaklığını ve kriz zamanlarında hisse senetleriyle birlikte değer kaybetmesini örnek göstererek, kripto paranın değer deposu olarak güvenilirliğini sorguladı. 2021'de rekor kıran Bitcoin'in değerindeki büyük dalgalanmalar, Buckley'in endişelerini destekler nitelikte.

Buna rağmen, Vanguard'ın müşterileri arasından gelen ve şirketin kripto ürünleri sunup sunmama planlarını sorgulayan sorulara rağmen, Buckley firmanın mevcut yaklaşımında bir değişiklik olmayacağını belirtti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yakın tarihli onaylarına karşın, Vanguard, Bitcoin ETF'leri sunmayacağını net bir şekilde ifade etti.

Karar, özellikle kripto para sektöründeki bazı müşteriler tarafından eleştirildi. Coinbase'in bir yöneticisi olan Yuga Cohler, Vanguard'ın tutumunu eleştirerek yatırımlarını Bitcoin ETF'leri sunan başka bir platforma taşıyacağını duyurdu.

Vanguard cephesinden yapılan bu açıklama, Vanguard'ın doğrudan bir kripto ürünü sunmamasına rağmen, MicroStrategy gibi şirketlere yapılan yatırımlar aracılığıyla Bitcoin'e dolaylı yollardan büyük bir maruz kalma durumu söz konusu. Bu durum, firmanın kripto para piyasasındaki etkinliğinin tamamen dışında olmadığını gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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