Vanadokya'da peri bacaları turistleri cezbediyor

VAN'ın İran sınırındaki 100 haneli Yavuzlar köyündeki peri bacaları, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki turizm cenneti Kapadokya'yı aratmıyor. Vanadokya'ya gelen bir grup doğasever, peri bacalarını gezip, bol bol fotoğraf çekti.

Başkale'ye 33 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar köyündeki Vanadokya'da; volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların yağmur suları ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peri bacaları, özellikle yaz ve sonbahar mevsimlerinde turistlerin ilgisini çekiyor. Vanadokya'ya gelen Van Vadi Doğa Sporları'na üye bir grup doğasever, peri bacalarını gezip, bol bol fotoğraf çekti.

'DOĞASI MUHTEŞEM'

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Vanadokya'nın Nevşehir'deki Kapadokya'yı aratmayacak kadar güzel olduğunu söyledi. Demez, "Yavuzlar köyündeki peribacaları, Vanadokya, muhteşem bir manzaraya sahip. Buradaki peribacaları ile kaleyi gezdik. Tüneller içinde bulunan oyma uç odayı gördük. Burası muhteşem, doğası muhteşem. Doğayı, tarihi eserleri hep beraber koruyalım ki; geleceğimiz güvenli olsun" dedi.

?Etkinliğe katılan Menduh Acar ise "Burası muazzam bir yer. Herkesin gelip, görmesi lazım. Buranın koruma altına alınması gerekir. Çünkü zarar veriliyor, tahrip ediliyor. Çok yoğun bir ziyaretçi potansiyeli var. Ürgüp ve Kapadokya'yı aratmayan bir doğal güzelliğe sahip" diye konuştu.