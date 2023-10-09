Van Uluslararası Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Sona Erdi

Türkiye'nin 3'üncü büyük fuarı olan 'Van Uluslararası Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı', yurt içi ve yurt dışından katılan profesyonel ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile sona erdi. Fuar, turizm sektörüne önemli kazanımlar sağladı ve bölgenin buluşma noktası haline geldi.

Türkiye'nin 3'üncü büyük fuarı olan 'Van Uluslararası Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı', yurt içi ve yurt dışından katılan profesyonel ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile sona erdi.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş'den yapılan açıklamada, bu yıl 13'üncüsü gerçekleşen 'Van Uluslararası Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'nın turizm sektörüne önemli kazanımlar sağladığı ifade edilerek, "Özellikle fuara İran, Irak ve Azerbaycan'dan katılım sağlayan sektör temsilcileri, 4 gün boyunca ziyaretçilerini karşılayıp, önemli bağlantılar gerçekleştirdiler. Ayrıca fuarda kendilerine sunduğumuz imkanlarla görüşme imkanı oluşturup, iş bağlantıları yapmaları sağlandı. Bu anlamda çok verimli görüşme ve iş bağlantıları yapıldığını gözlemledik" denildi.

Yurtiçi ve yurt dışından katılım sağlayan firmalar ile sektöre gönül veren paydaşların fuarda verimli görüşmeler ve bağlantılar yapıp mutlu ayrıldıklarını aktaran fuar yetkilileri, "Ortadoğu'nun en büyük buluşma noktası haline gelen fuarımız, ülkemiz ve bölgemiz turizmi için son derece önem arz etmektedir. Bu minvalde önümüzdeki yıllarda Doğu Anadolu Bölgesi özelinde Ortadoğu ve Kafkasya bölgesinin buluşma noktası olması ve ülkemiz turizmine daha fazla katkı sunması için çaba sarf edeceğiz. Bu duygularla fuara katılım gösteren ve destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdiler. - VAN