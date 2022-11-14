Başvuruların sona ermesinin ardından sosyal konut projesi için başvuruda bulunan birçok vatandaş heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan Van TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte, Van TOKİ Kura çekimi CANLI İZLE! Van TOKİ kura çekimi canlı izleme linki! Van TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

Van için gerçekleştirilecek olan sosyal konut projesi kapsamındaki Van TOKİ kura çekimi canlı izleme linkini sizler için haberimize ekledik. Van TOKİ kura çekimini izlemek isteyen birçok vatandaş kura saatinin yaklaşması ile birlikte Van TOKİ kura çekimi canlı izleme linki araştırmaya başladı. İşte, Van TOKİ Kura çekimi CANLI İZLE! Van TOKİ kura çekimi canlı izleme linki! Van TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

VAN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.

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