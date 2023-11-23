Van Tanıtım Günlerinde Yöresel Lezzetler ve Van Kedisi İlgisi

Van Dernekler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Van Tanıtım Günlerinde otlu peynir, ayran aşı ve keledoş gibi yöresel yemekler vatandaşların beğenisine sunuldu. Ayrıca, Urartu Krallığı'nın taş yontma sanatı ve Van kedisi de etkinlikte tanıtıldı.

Van Dernekler Federasyonu öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Van Tanıtım Günlerinde otlu peynir, ayran aşı ve keledoş gibi yöresel yemekler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler yöresel lezzetlerle karşılandı. Alanda, Van'ın keledoş, ayran aşı, murtağa ve kavut gibi lezzetlerinin stantları dikkati çekti.

Islak toprak altında en az 40 gün bekletildikten sonra tüketilen otlu peynir ile yaklaşık 70 çeşit ürünle hazırlanan Van kahvaltısı ürünleri, yöresel tereyağı, sucuk ve bal ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Peynir üreticisi Ahmet Cintan, otlu peynirin özelliklerini anlatarak "Yazın sütler toplandığı zaman, otlar da toplanıyor. Otlar karıştırılıyor peynirin içine. Yaklaşık 6 ay yerin altında kalıyor. Sonra çıkarıp sunum yapıyoruz. İçinde 21 çeşit ot var. Mükemmel bir lezzeti var. Herkesi etkinlik alanına bekliyoruz." dedi.

Van bölgesinde hüküm süren Urartu Krallığı'nın taş yontma sanatının da tanıtıldığı etkinlikte Van kedisi "Mia" kehribar ve turkuaz rengi gözleriyle ilgi odağı oldu.

Kedinin bakıcısı Erol Durna, şu anda 250 Van kedisine baktıklarını ve istenildiğinde bu hayvanları sahiplendirdiklerini söyledi.

Mia'nın 2022 güzellik şampiyonu 3 yaşında bir anne olduğunu belirten Durna, "Bir gözünün kehribar, bir gözünün turkuaz, kulaklarının pembe, uzun beyaz tüylerinin olması özel. Sevecen, kıskanç ve avcıdır, oynamayı sever. Van'da pişik olarak da bilinir. Maksadımız her evde bir Van kedisinin olması." diye konuştu.

Van Tanıtım Günleri 26 Kasım'da sona erecek.