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Van okullar tatil mi SON DAKİKA? 4 Mart Salı Van okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Van okullar tatil mi SON DAKİKA? 4 Mart Salı Van okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışının etkili olacağı illerde okulların tatil olup olmadığı merak konusu. Van Valiliği'nden henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Kar yağışı ve fırtına uyarıları devam ederken, vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Peki, Van okullar tatil mi SON DAKİKA? 4 Mart Salı Van okul yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Van ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Van okullar tatil mi SON DAKİKA? 4 Mart Salı Van okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

VAN HAVA DURUMU

Van okullar tatil mi SON DAKİKA? 4 Mart Salı Van okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Çığ Riskine Dikkat!

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının da artacağı ve Pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin edilmektedir. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 04.03.2025 Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliğinden henüz 4 Mart Salı günü ile ilgili tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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