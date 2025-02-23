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Van okullar tatil mi SON DAKİKA? 24 Şubat Pazartesi Van okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Van ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Van Valiliği henüz 24 Şubat Pazartesi günü ile ilgili tatil duyurusu yapmadı. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca, Giresun, Ordu, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Sinop ve Artvin'de 24 Şubat Pazartesi günü için eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Van ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Van okullar tatil mi SON DAKİKA? 24 Şubat PazartesiVan okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Van OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği henüz 24 Şubat Pazartesigünü ile ilgili tatil duyurusu yapmadı.

Van HAVA DURUMU

Van okullar tatil mi SON DAKİKA? 24 Şubat Pazar Van okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


METEOROLOJİ UYARDI
Van'da Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

Perşembe günü(20.02.2025) sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Doğu Karadeniz'de görülecek kar sağanaklarının, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli (10-20 cm), Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor. Yarın (Pazar) gece saatlerinde Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğusunda ise Salı (25.02.2025) gününe kadar etkili olacak olan kar yağışlarına bağlı buzlanma ve don olayı, tipi, çığ riski, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu'da Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu'da halen devam etmekte olan kuvvetli kar sağanaklarının; Pazartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi , yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

24 ŞUBAT PAZAR HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
GİRESUN

24 Şubat Pazartesi günü Giresun'da eğitime 1 gün ara verildi.

ORDU

24 Şubat Pazartesi günü Ordu'da eğitime 1 gün ara verildi.

SAMSUN

24 Şubat Pazartesi günü Samsun'da eğitime 1 gün ara verildi.

ZONGULDAK

24 Şubat Pazartesi günü Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi.

KASTAMONU

24 Şubat Pazartesi günü Kastamonu'da eğitime 1 gün ara verildi.

TRABZON

24 Şubat Pazartesi günü Trabzon'da eğitime 1 gün ara verildi.

RİZE

24 Şubat Pazartesi günü Rize'de eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

24 Şubat Pazartesi günü Sinop'ta eğitime 1 gün ara verildi.

ARTVİN

24 Şubat Pazartesi günü Artvin'de eğitime 1 gün ara verildi.

Van okullar tatil mi SON DAKİKA? 24 Şubat Pazartesi Van okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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