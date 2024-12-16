Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı (Van Valiliği Açıklaması)?

Van'da dün başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok bölgede ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Peki, Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Van'da okul yok mu?

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Denizlerimizde (Orta Karadeniz) Fırtına Bekleniyor!

Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın (17.12.2024) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

17 Aralık Salı günü Van'da okulların tatil olup olmadığına yönelik bir açıklama henüz gelmedi.

VAN HAVA DURUMU