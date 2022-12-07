VAN okullar tatil mi? Bugün Van'da okullar tatil mi? Van'da bugün okul yok mu?
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Eğitim ve Öğretim yılı devam ederken kış ayına girmemizle beraber yurdu soğuk hava ve kar esir aldı. Van'da ise yılın ilk karı yağdı. Öğrenciler ve veliler ise VAN okullar tatil mi? Bugün Van'da okullar tatil mi? Van'da bugün okul yok mu? sorularına yanıt arıyor. Peki, VAN okullar tatil mi? Bugün Van'da okullar tatil mi? Van'da bugün okul yok mu?
VAN merkeze mevsimin ilk karı düştü. Okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı belirtildi. Peki, VAN okullar tatil mi? Bugün Van'da okullar tatil mi? Van'da bugün okul yok mu?
VAN OKULLAR TATİL Mİ?
Van merkezde etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Geçen yıl aralık ortasında ilk karın düştüğü kent merkezine, bu yıl erken kar yağdı. Kar yağışı ile birlikte sokaklar beyaza büründü. Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürüdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.