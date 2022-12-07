VAN okullar tatil mi? Bugün Van'da okullar tatil mi? Van'da bugün okul yok mu?

Eğitim ve Öğretim yılı devam ederken kış ayına girmemizle beraber yurdu soğuk hava ve kar esir aldı. Van'da ise yılın ilk karı yağdı. Öğrenciler ve veliler ise VAN okullar tatil mi? Bugün Van'da okullar tatil mi? Van'da bugün okul yok mu? sorularına yanıt arıyor. Peki, VAN okullar tatil mi? Bugün Van'da okullar tatil mi? Van'da bugün okul yok mu?