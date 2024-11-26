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Van okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Van'da okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)?

Van okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Van'da okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)?
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Van 27 Kasım Çarşamba günü okullar tatil mi sorusu merakla araştırılıyor. Van Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Ayrıca 11 ilde kar yağışı uyarısı yapıldı. Detaylar ve gelişmeler takip ediliyor. Van okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Van'da okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)?

Tüm Türkiye'de etkili olan kar yağışı bugün nihayet Van'a giriş yaptı. Van'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Van okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Van'da okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)?

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Van il genelinde etkili olan kar yağışı kenti adeta beyaza bürürken öğrenci ve veliler gözünü Van Valiliğinin alacağı karara çevirdi. Van Valiliği Van'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken Valiliğin tatil karı aldığı andan itibaren tatil haberini sitemizden anında öğrenebileceksiniz.

11 İLDE KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Ankara ve Sinop'ta sağanak yağış; Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçecek. Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışlar, Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı batı kesimlerde 2-4 derece artacak.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 2, en düşük -2; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 5; İzmir'de en yüksek 13, en düşük 5 derece olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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