Van Kedileri Turizmde Yerini Alıyor

VAN'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, diğeri kehribar renkli olan dünyaca ünlü Van kedileri, kente gelenlerin görülecekler listesinin başında yer alıyor. Van kedileri, sevimli halleriyle ziyaretçilerini, bulundukları Van Kedi Villası'nda karşılıyor. Ziyaretçi sayısı hafta içi günlük yaklaşık 500, hafta sonları ise 2 bini aşan Van kedilerini 5 ayda 90 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerinin artık turizm objesi olduğunu ve çok büyük bir değer gördüğünü söyledi.

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van YYÜ yerleşkesinde bulunan Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Van kedisinin genetik, morfolojik ve fizyolojik özelliklerini korumak amacıyla, 1992 yılında kurulan Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde yoğun ve titiz çalışma yapılıyor. Van kedisinin Van'a ait bir değer olduğu 2006 tarihinde tescil edilirken, merkezin kurulmasının ardından da kentin tanıtım yüzü olmaya başladı. Orjinal Van kedisi sayısının her geçen gün arttığı merkez, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası haline geldi. Her yıl 3 kez gerçekleşen doğumlarda merkeze yeni üyeler katılıyor. Özellikle yavru Van kedileri gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Tokat'tan Van'a gezmeye gelen Mualla Yücel, kedileri çok sevdiğini belirterek, "Van'a gelmişken Van kedilerini de görmek istedim. Her biri çok güzel. Van kedisinin de ayrı bir güzelliği var. İyi ki de gelmişiz" diye konuştu. Bursa'dan Van'a gezmeye gelen emekli öğretmen Süheyla Peker Van kedilerini çok güzel bulduğunu belirterek, "Arkadaşlarımın Van kedisi vardı. Zaten dünyada da çok önemli olduğunu biliyorduk. Tam özellikli olarak kalması için buranın önemi de çok büyük. En azından geleceğe de ırk olarak kalması da önemli. Çok beğendim. Çok güzeller ve burada da gördüğüm kadarıyla çok temiz bakılıyorlar" dedi.