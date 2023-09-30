Van kahvaltısının buluşçusu Yusuf Konak, hizmetine devam edecek

Van kahvaltısının buluşçusu olarak bilinen Yusuf Konak, kahvaltı salonu hizmetine devam edecek.

Van'ın gönüllü turizm elçisi Yusuf Konak, kentin meşhur kahvaltısının tanıtımını yeni yerinde sürdüreceğini açıkladı. Van TSO binası altında faaliyet gösteren Bak Hele Bak Yusuf Konak Kahvaltı ve Kültür Sarayı, başka bir noktaya taşınıyor.

"Tekrar devam etme kararı aldık"

Konuya ilişkin konuşan işletme sahibi Yusuf Konak, 50 yılı geride bırakıp faaliyetlerine yeniden başladıklarını belirtti. Konak, "Ben bu işi noktalıyordum. Her şeyi tadında, zirvede bırakalım istedim. Ama Van ayaklandı. Van'da her kesimden insanlar bize teveccüh gösterdiler. Tekrar devam etme kararı aldık. Bu kararı alınca ailem ve Fariz bey yerin şahsi bir yer olmasını istediler. Fariz bey de Semaver Kavşağı civarında bir yer buldu. Aslında yer bizi buldu. Bizim şartlarımıza, imkanlarımıza, bütçemize uygun yer bizi buldu" dedi.

Yusuf Konak'ın bu çabaları sonucu Van kahvaltısının ciddi bir pazar haline geldiğini dile getiren işletme sorumlusu Fariz Gül ise "Bu bile tek başına saygı duyulması gereken bir durumdur. Elbette bunda belli kurum ve kuruluşların ayrıca siz değerli basın camiasının ve geçmişte bu işin temel taşlarını oluşturan değerlerimizin katkısı göz ardı edilemez. Fakat bir işin öncüsü olmak bir işin fitilini ateşlemek ve bundan bir marka oluşturmak bu işe ömrünü adamak kolay değildir. Hele ki bunu kendi maddi imkanlarıyla yapmak hiç kolay değildir. 2024 yıl itibari ile hizmet süresinde esnaflık süresinde meslek hayatında 50 yılı yani yarım asrı geride bırakacak Yusuf Konak. Yusuf Konak'ın bu memlekete bu kültüre ve bu şehrin tanıtımına kattığı katma değerin bunlar zekatı olamaz buda böyle biline. Her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - VAN