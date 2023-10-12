Van kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Van Erciş deprem şiddeti ne?
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Son dakika haberine göre, Van'da bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında detaylar araştırılıyor. Deprem, bölge halkında kısa süreli bir panik yarattı. Yetkililer, depremin ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığını araştırma sürecinde.
Van deprem şiddeti araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, Van'da bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında detaylar araştırılıyor. Arama motorlarında deprem şiddeti sorgulatılıyor. Deprem, bölge halkında kısa süreli bir panik yarattı. Peki, Van kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Van deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...
VAN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.