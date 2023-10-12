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Van kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Van Erciş deprem şiddeti ne?

Son dakika haberine göre, Van'da bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında detaylar araştırılıyor. Deprem, bölge halkında kısa süreli bir panik yarattı. Yetkililer, depremin ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığını araştırma sürecinde.