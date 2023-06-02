Van kaç milletvekili çıkarıyor? Van milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Van AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Van kaç milletvekili çıkarıyor? Van milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Van milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

VAN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Van'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Van ilinden 8 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

VAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:

Pervin Buldan

Zülküf Uçar

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Sinan Çiftyürek

Gülderen Varli

Mahmut Dindar

AK Parti Milletvekilleri:

Burhan Kayatürk

Kayhan Türkmenoğlu