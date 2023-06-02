Van kaç milletvekili çıkarıyor? Van milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Van AK Parti ve CHP milletvekil listesi
Gündem Haberleri
14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Van milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Van milletvekilleri kimler? Van seçim sonuçları nedir? Van kaç milletvekili çıkarıyor? Van milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Van kaç milletvekili çıkarıyor? Van milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Van milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
VAN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Van'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Van ilinden 8 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
VAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:
Pervin Buldan
Zülküf Uçar
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Sinan Çiftyürek
Gülderen Varli
Mahmut Dindar
AK Parti Milletvekilleri:
Burhan Kayatürk
Kayhan Türkmenoğlu