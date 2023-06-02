Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Van kaç milletvekili çıkarıyor? Van milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Van AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Gündem Haberleri

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Van milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Van milletvekilleri kimler? Van seçim sonuçları nedir? Van kaç milletvekili çıkarıyor? Van milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

Van kaç milletvekili çıkarıyor? Van milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Van milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

VAN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Van'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Van ilinden 8 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

VAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:

Pervin Buldan

Zülküf Uçar

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Sinan Çiftyürek

Gülderen Varli

Mahmut Dindar

AK Parti Milletvekilleri:

Burhan Kayatürk

Kayhan Türkmenoğlu

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Van Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title