Van'ın Tuşba ilçesinde otomobil yangını söndürüldü
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Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde 65 EB 122 plakalı otomobil alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi. 65 EB 122 plakalı otomobilin alev alması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil