Van'ın Edremit ilçesinde otomobil takla attı: 2 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Edremit Su Sporları Merkezi karşısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 YV 016 plakalı Opel marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN