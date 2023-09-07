Van'ın Edremit ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Edremit kara yolu üzerinde meydana geldi. Fahrettin Altun idaresindeki 65 ABN 691 plakalı Ford marka otomobil ile Hüsnü Bilban yönetimindeki 33 AHN 540 plakalı Toyota marka kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN