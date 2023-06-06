Van'ın Çatak ilçesinde doğaseverler Alandeşt Yaylası'nda kamp yaptı

Van'ın Çatak ilçesinde, mendereslerin bulunduğu ve yeşilin her tonunun görülebildiği 2 bin 800 rakımlı Alandeşt Yaylası doğaseverleri ağırlıyor. Vadi Doğa Sporları Kulübünün düzenlediği etkinlik kapsamında yaylada kamp yapan 21 doğasever, hem bölgenin doğal güzellikleri görme imkanı buldu hem de mendereste botla gezdi.

Van'ın Çatak ilçesinde, mendereslerin bulunduğu ve yeşilin her tonunun görülebildiği 2 bin 800 rakımlı Alandeşt Yaylası doğaseverleri ağırlıyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübünün düzenlediği etkinlik kapsamında yaylada kamp yapan 21 doğasever, hem bölgenin doğal güzellikleri görme imkanı buldu hem de mendereste botla gezdi.

Kulüp Başkanı Ömer Demez, 5 yıldır bölgeye gezi düzenlediklerini, bu senenin ilk kamplı gezisini ise Alandeşt Yaylası'na yaptıklarını söyledi.

Bitki çeşitliliği, menderesleri ve doğasıyla yaylanın turizme kazandırılması gerektiğini belirten Demez, şöyle konuştu:

"Alandeşt, doğasıyla bakir ve pek bilinmeyen bir yayla. Bugün 21 kişiyle yaylada kamp yaptık. 2 bin 800 rakımlı yaylanın eşsiz bir doğası var. Dün akşam kampta arkadaşlarla dolunayın doğuşunu izledik, çok güzeldi. Bugün ise yaylayı gezdik. Yaklaşık 15 kilometreyi bulan mendereslerde botla gezdik. Güzel bir etkinlikti. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz."

Doğasever Hüseyin Ömer Demez ise yaylanın doğasının çok güzel olduğunu anlatarak, "Dün geldik ve bir gece kamp yaptık. Her yıl buraya gelirim. Önceki gelişimde mendereslerde botla gezerken çektiğim videoyu sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Çok beğeni geldi. Buranın dünyaca bilinen yerlerden farkı yok. Herkesin görmesi gereken doğal güzellik." ifadelerini kullandı.