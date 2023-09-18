Van'ın Başkale ilçesindeki travertenler öğretmenleri hayran bıraktı

VAN'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Pamukkale'yi andıran doğa harikası travertenler, görenleri şaşırtıyor. İlçeye yeni atanan bir grup öğretmen de Dereiçi Mahallesi'ndeki travertenleri ziyaret ederek, hatıra fotoğraf çektirdi. Barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerle yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Van'da, gizli kalmış doğa harikası yerler de ilgi bekliyor. Van'a 150, Başkale ilçesine ise 45 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çekiyor. Denizli'deki Pamukkale travertenleri kadar geniş bir alana dağılmayan Başkale travertenleri, güvenlik nedeniyle yıllarca kaderine terk edildi. Travertenler suyunun zamanla yer değiştirmesi ve azalması sebebiyle kısmen kuruyor. Çok fazla bilinmese de havaların ısınmasıyla birlikte travertenleri görmek ve burada fotoğraf çektirmek isteyen turistler, doğa harikası bölgeyi görmeye geliyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği doğa harikası travertenleri bu kez de Başkale ilçesine yeni atanan bir grup öğretmen, travertenleri ziyaret edip, bol bol fotoğraf çekti. Çektikleri fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan öğretmenler, travertenlere hayran kaldıklarını belirtti.

'HAYRAN KALDIK'

İstanbul'dan Başkale ilçesine atanan Mahmut Keleş, travertenleri fotoğraflayıp sosyal medya hesabında paylaşacağını belirtirken, İzmir'den ilçeye atanan Gülten Murathanoğlu ise, travertenlerin güzelliğine hayran kaldığını belirtti. Murathanoğlu,Buraya yeni atandım. Van'da bu kadar güzel bir yer olduğunu duyduk. Gezimizi yaptık. Burayı gelmek isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Burası müthiş bir doğa güzelliği dedi.