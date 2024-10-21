Van hava durumu 21 Ekim | Bugün Van'a kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Van'de 15 günlük hava durumu!

Van hava durumu ve bugün Van'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 21 Ekim Van hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

21 EKİM VAN HAVA DURUMU

Van şehrinde 21 Ekim 2024 Pazartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 9 dereceyi gösteriyor. 22 Ekim 2024 Salı günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 10 derece olacağı tahmin edilmekte. 23 Ekim 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek. 24 Ekim 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 12 dereceyi bulacak. 25 Ekim 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 13 dereceyi gösterecek.

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