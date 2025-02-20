VAN HAVA DURUMU 20 ŞUBAT: Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Van'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 20 Şubat Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 20 Şubat Perşembe günü Van'da hava durumu nasıl? Van'da kar var mı? İşte, detaylar…

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava etkisini sürdürecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 4°C olarak beklenirken, aralıklı kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor. Hafta boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Van'da hava durumu