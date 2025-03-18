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VAN HAVA DURUMU 18 MART 2025: Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini

VAN HAVA DURUMU 18 MART 2025: Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini
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Van'da 18 Mart Salı günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde değişken hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 18 Mart'ta Van'da sıcaklıklar nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, Van için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Van'da da hava sıcaklıklarının düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 18 Mart Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 18 Mart Van'da hava durumu nasıl? Van'da yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…

VAN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji verilerine göre, 18 Mart 2025 Salı günü Van'da hava parçalı bulutlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık ise 0°C seviyelerinde seyredecek. Van hava durumu tahminlerine göre, gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski oluşabilir. Bu nedenle Van'da yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

VAN HAVA DURUMU 18 MART 2025: Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahminiVan hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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