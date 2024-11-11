Van hava durumu 11 Kasım | Bugün Van'da kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Van'da 15 günlük hava durumu!

Van hava durumu ve bugün Van'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 11 Kasım Van hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

11 KASIM VAN HAVA DURUMU

Van şehrinde 11 Kasım 2024 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 11 dereceyi gösterecek. 12 Kasım 2024 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 12 dereceyi bulacak. 13 Kasım 2024 Çarşamba günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek.

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