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Van Gölü, Sıcak Havadan Bunalanları Serinletiyor

Turizm Haberleri

Van'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü kıyılarını tercih ediyor. Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden Van Gölü, havaların ısınmasıyla vatandaşların uğrak mekanı oluyor. Kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturuyor. Bir yandan parklarda piknik yapan vatandaşlar diğer yandan da Van Gölü'nde yüzerek serinliyor. Halil İbrahim Elban, göle girerek sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını söyledi. Elban, 'Havalar çok sıcak. Edremit sahilinde hem göle giriyor hem de piknik yaparak vakit geçiriyoruz. Van Gölü, bölgemize ayrı bir güzellik katıyor. Göle sahip çıkmamız, kirletmememiz gerekiyor.' dedi.

Van'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü kıyılarını tercih ediyor.

Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden Van Gölü, havaların ısınmasıyla vatandaşların uğrak mekanı oluyor.

Kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturuyor.

Bir yandan parklarda piknik yapan vatandaşlar diğer yandan da Van Gölü'nde yüzerek serinliyor.

Halil İbrahim Elban, göle girerek sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını söyledi.

Elban, "Havalar çok sıcak. Edremit sahilinde hem göle giriyor hem de piknik yaparak vakit geçiriyoruz. Van Gölü, bölgemize ayrı bir güzellik katıyor. Göle sahip çıkmamız, kirletmememiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Turizm

Van Gölü Göle Van Turizm Haberler

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